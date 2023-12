Non solo in entrata, il Verona lavorerà a gennaio anche per sfoltire la rosa. Indubbiamente Marco Baroni ha chiesto al suo direttore sportivo Sean Sogliano di piazzare gli esuberi, ovvero Ajdin Hrustic, Koray Gunter e Yayah Kallon, fuori rosa da inizio anno. Sul primo si sta muovendo il Bochum, attualmente quattordicesimo in Bundesliga, mentre il secondo dovrà trovare squadra dopo aver rifiutato il trasferimento in Russia al CSKA Mosca in estate.