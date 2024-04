Verona, Baroni: ‘Gasperini è tra i migliori al mondo e sulle condizioni di Duda…’

L’si prepara alla sfida contro l’, valevole per la 32esima giornata del campionato. A tal proposito, l’allenatore della squadra gialloblù,, ha presentato la sfida in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni:- "Si, hanno fatto una grandissima vittoria,, è al centro di un progetto lungimirante che parte da lontano ma non mi sorprende perchè dietro a quella società c'è un grandissimo lavoro. Noi dobbiamo pensare a noi, migliorare e fare tesoro degli errori che abbiamo commesso domenica".

- "Quello che continuo a dire è di non guardare gli altri ma solo il nostro campionato che non passa certamente dalle sfortune degli altri. Abbiamo analizzato la partita con il Genoa e abbiamo commesso due errori che abbiamo pagato a grandissimo prezzo. Abbiamo trovato delle difficoltà ed è arrivata una sconfitta che non volevamo e forse non meritavamo ma adesso c'è da voltare pagina e andare a fare punti".- "C'è dispiacere ed è inevitabile ma c'è anche la consapevolezza di non dover ricommettere certi errori e guardare avanti".

- "Sta bene ed è".- "Abbiamo, Duda aveva una contusione che si sta un po' tirando dietro ma è recuperato, c'è solo Cruz che potrebbe rientrare alla prossima".- "Bonazzoli si è svegliato? Io cerco delle opportunità, quando c'è un giocatore che si allena forte e va forte io lo metto in campo, lui ha fatto delle settimane importanti di lavoro, l'importante è che trovi la prestazione, se poi arriva anche il goal tanto meglio".