Il tecnico del Verona Marco Baroni ha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa del Milan:



"Partita condizionata da errori nell'azione del gol del Milan, questo non deve succedere in partite contro le grandi squadre. Per me loro non hanno fatto un'ottima gara e questo è merito del Verona. Ripeto, questi errori non ce li possiamo permettere in gare come questa".



ATTACCO - "Ho ragazzi come Lazovic che devono riprendere la condizione, abbiamo sbagliato anche qualche situazione offensiva come il colpo di testa di Folorunsho che poteva portarci sul pari. Sardar è in attesa della miglior condizione, ora come ora Folorunsho e Hongla ci danno l'equilibrio giusto assieme a Duda".



FARAONI - "Era ammonito, anche lui ha avuto un lungo stop e ho preferito scegliere di toglierlo".