Verona, Baroni: 'Regalati due gol, ma signora partita del Milan. Dobbiamo crederci fino alla fine'

L'Hellas Verona cade in casa nella 29esima giornata, il Milan si impone al Bentegodi con il risultato di 3-1 grazie alle reti di Theo Hernandez, Pulisic e Chukwueze, non basta Noslin ai padroni di casa.



Al termine della partita, il tecnico degli scaligeri Marco Baroni è intervenuto a DAZN per commentare la prestazione della sua squadra: "Il Milan ha fatto una signora partita, forse nel primo tempo siamo stati intimoriti dal palleggio e abbiamo pagato un po' la pressione. In queste partite non devi sbagliare niente, ma l'atteggiamento della squadra mi è piaciuto. Siamo rimasti sempre in campo e l'abbiamo tenuto anche nelle difficoltà. Secondo me abbiamo regalato due gol, anche il terzo su angolo era evitabile".



I NUOVI ARRIVI - "Oggi abbiamo visto cose anche interessanti. Alcuni giocatori che sono arrivati da poco stanno trovando la condizione. I nuovi arrivi stanno cominciando a darci un approccio importante. Abbiamo bisogno di tutti e anche i cambi ci hanno dato qualcosa oggi".



NOSLIN - "Ha tanta energia, tiro e mobilità. Mi piacciono i giocatori così. In allenamento calcia destro e sinistro, oggi è stato molto bravo. Può ricoprire tutti i ruoli d'attacco, è una soluzione anche come esterno. Anche Swiderski mi è piaciuto oggi. Suslov nel primo tempo era un po' anche in difficoltà, ma con Theo Hernandez non è facile".



IN COSA SI PUO' MIGLIORARE? - "Stiamo cercando di ottimizzare e lavorare sulle qualità dei nostri giocatori, dobbiamo migliorare nell'attacco dell'area. Oggi abbiamo crossato molto ma, ad esempio, la soluzione del tiro da fuori è una di quelle che abbiamo. Per ridurre il gap in queste gare non devi sbagliare niente, forse abbiamo lasciato qualcosina dal punto di vista tecnico".



COSA SERVIRA' DA QUI A FINE STAGIONE - "Dobbiamo crederci fino in fondo, da qui alla fine. Il direttore sportivo è stato bravo e ci ha portato ragazzi accesi, vedono il Verona come un'opportunità e devo ringraziarli. Siamo nella fase più delicata del campionato e ho anche timore dei complimenti in questo momento. I ragazzi mi hanno dato grande partecipazione: lavoriamo a testa bassa, è ancora molta lunga".