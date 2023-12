Il tecnico del Verona Marco Baroni ha parlato a Dazn prima del match contro la Salernitana. Tra le parole del tecnico, la risposta a Walter Sabatini, ds dei campani, che in settimana ha parlato di Federico Bonazzoli elogiandolo e lasciando intendere che un suo possibile ritorno a Salerno non è da escludere.



COLPO BASSO - "Intanto Sabatini è un dirigente bravo ed esperto, pertanto non la considero un'uscita casuale ma magari un colpo basso prima di una partita così importante.

Il ragazzo l'ha messo in difficoltà, ma da parte mia è un giocatore che si è allenato bene, è qui con noi e che se entrerà in campo darà il massimo".