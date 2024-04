Verona, Baroni: 'Vogliamo lottare fino in fondo, Noslin...'

"Nel primo tempo siamo partiti bene ma, abbiamo patito un centrocampo nuovo e i loro centrocampisti ci hanno messo in difficoltà, ma volevo una risposta da loro, Dani Silva è cresciuto e la squadra ha ritrovato equilibrio": così commenta la gara"La squadra non può scendere dal punto di vista mentale, qui le difficoltà erano date dall'avversario ma ha reagito perché vuole lottare fino in fondo, atteggiamento giusto e risultato importante, come il click mentale".

"Loro ti portano a modificarti, pensavo di arginare con una marcatura a uomo ma abbiamo patito i duelli di corsa, concedevamo la ricezione"."Ci occorrerà una prestazione di altissimo livello, io conto su questo prima del risultato, dobbiamo pensare al mezzo per raggiungerlo"."Duda ha preso un brutto colpo, Montipò grande risorsa"."Ha grandi qualità tecniche e fisiche, può andare lontano, ha fatto un gol preparato, ha grande senso del lavoro"."Per me è forte, ho fatto i complimenti nel pre gara a Gasperini, per me un riferimento, sta facendo un lavoro straordinario, fa un calcio bello".