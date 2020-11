Altri episodi da moviola, dopo i tanti casi del weekend. Occhi puntati su Verona-Benevento, dove non mancano le proteste. A dirigere la gara Sacchi, Palermo e Schirru gli assistenti, Volpi il quarto uomo, Mazzoleni al Var assistito da Paganessi.​



73' - Rosso a Caprari. Al 17 del Benevento è stato mostrato un rosso diretto per proteste: l'ex Pescara chiedeva il calcio di rigore.



71' - Caprari entra in area di rigore, sta per calciare col destro ma arriva Tameze, che sembra toccare il piede dell'attaccante del Benevento. Episodio simile a quello di Belotti ieri (in cui è stato dato il rigore), ma questa volta il direttore di gara lascia correre con Inzaghi incredulo. E il Var non interviene, anche perché dà altra inquadratura sembra anche che Caprari prenda il terreno di gioco.