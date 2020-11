Oreste Vigorito, presidente del Benevento, parla a Sky Sport prima della sfida contro il Verona: “De Zerbi? Era un tecnico che seguivamo da tempo. C'era stato qualche equivoco quando allenava il Foggia e non potevamo prenderlo. Poi venne e ha lasciato un ricordo sia nella città che nel sottoscritto. Prima di lui abbiamo avuto Baroni, lo stesso Bucchi. Diciamo che negli ultimi quattro anni forse la cosa meno sbagliata è stata la scelta degli allenatori”.



SU INZAGHI - “L'ho detto più volte, per me rappresenta il calcio. Lui muore per un pallone e pagherebbe di persona pur di allenare. Parlare con lui è sfogliare un'enciclopedia del calcio e poi è un ragazzo trasparente, senza far torto a nessuno, è uno di quelli che ti lascia incantato parlando di calcio”.



SU FOGGIA - “Alla prima esperienza di direttore sportivo mi sta sorprendendo per la maturità con la quale porta avanti un discorso difficile al suo primo anno di A, avendo a che fare con personalità come quella di Inzaghi. Più che ai calciatori darei un merito a questo ragazzo giovane che sta dando dimostrazione di saper fare il direttore sportivo nel vero senso della parola. Citiamo Pasquale Foggia, la squadra lasciamola come la vuole lui: compatta e formata da 26 calciatori, non da uno che ha meriti rispetto agli altri”.