La sconfitta contro la Salernitana aveva dato un anticipo su quello che è poi accaduto con l'inizio della settimana: il Verona ha deciso di esonerare Cioffi, i cinque punti raccolti in nove giornate hanno portato il presidente Setti a cambiare. E per la sostituzione dell'ex Udinese, l'idea iniziale era quella di affidarsi a Diego Lopez: contatti avviati e allenatore già in città, prima di un ripensamento e della decisione di dare la squadra in mano a Salvatore Bocchetti.