Così il tecnico del, Salvatore, in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Juventus viziata da molte polemiche su due rigori non concessi ai gialloblu "È già la terza volta: a Monza ci mandano fuori un giocatore che doveva essere ammonito, stasera c'è un rigore non fischiato, scontro tra due gambe alte e la vanno a rivedere. Basta, siamo stanchi: siamo gli zimbelli di tutti?".- "I ragazzi hanno dato l'anima, nonostante le difficoltà. Siamo vivi, ce la metteremo tutta fino alla fine. Non molliamo niente".- "Avevamo bisogno di energie fresche a livello fisico e mentale. Sono contento dei ragazzi, che mi avevano dato segnali anche a Monza. Non è un segnale ai senatori, chi gioca deve dare l'anima, come hanno fatto stasera i ragazzi".- "È ancora lunga, tra tre giorni abbiamo uno scontro fondamentale. Ce la metteremo tutta, ringrazio i tifosi che ci hanno incitati fino alla fine".Poi a Dazn: "A me non piace parlare degli arbitri, ma quando ci sono una serie di episodi come col Monza e stasera c'è da rimanere basiti. Ci stanno danneggiando, mi sembra chiaro.".