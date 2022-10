Salvatore Bocchetti, tecnico del Verona, ha parlato a DAZN prima del match contro la Roma: “Le sensazioni sono positive, i ragazzi si sono allenati alla grande e c'è voglia di rivalsa e di iniziare il nostro percorso. Kallon l’ho visto molto bene in settimana, è sempre stato in partita, proviamo a mettere in difficoltà la retroguardia della Roma”.