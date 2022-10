Il tecnico del Verona Salvatore Bocchetti ha parlato a Dazn prima della gara contro il Sassuolo:



"Si lavora quotidianamente per migliorarsi. Si guardano gli allenamenti per uscire da questa situazione che non è piacevole. I ragazzi sono sereni, faccio di tutto per far rendere loro al massimo. Il campionato è lungo. Questo è un gruppo di professionisti seri e se mettiamo in campo l'atteggiamento visto col Milan ne usciamo di sicuro. Piccoli titolare? Mi è piaciuto molto il suo atteggiamento con il Milan".