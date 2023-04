Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Verona-Bologna, gara di apertura del 31esimo turno di Serie A:



H. Verona – Bologna venerdì ore 20.45

Mariani

Lo Cicero – Vivenzi

Iv: Serra

Var: Di Paolo

Avar: Manganiello



31' .- Giallo per Barrow, che alza troppo la gamba su Faraoni.



23' - Depaoli cade in area sull'intervento di Posch, scintille tra i due: Mariani assegna in un primo momento il penalty, per poi invece correggersi, ammonire il difensore ma assegnare la punizione dal limite.