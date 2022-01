Verona-Bologna è il match di apertura della 23esima giornata di Serie A, la quarta del girone di ritorno. Due squadre divise in classifca da soli 3 punti e che coltivano ancora il sogno di poter agganciare il treno delle competizioni europee, ma che stanno attraversando un periodo a dir poco altalenante complici infortuni e numerosi casi covid con gli ospiti di Sinisa Mihajlovic costretti a chiedere il rinvio della sfida contro l'Inter lo scorso 6 gennaio, giorno in cui, invece, Igor Tudor viaggiò verso La Spezia con oltre 10 positivi rimasti in Veneto. Alle 20.45 al Bentegodi andrà quindi in scena un vero e proprio scontro diretto da dentro o fuori per gli obiettivi stagionali dei due club.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Verona-Bologna, calcio d'inizio alle 20.45 di venerdì 21 gennaio, sarà visibile sia sulla piattaforma Dazn, sia su Sky che trasmetterà l'evento su Sky Sport Calcio (canale 202) sia su Sky Sport (canale 251) In streaming su cellulari e smartphone la partita potrà essere seguita tramite l'app dazn e l'app Sky Go o Now.



LE PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Sansone; Skov Olsen.