Il Frosinone ha messo le mani su Caracciolo, centrale del Verona. Si punta l’esterno del Perugia, Mustacchio, per l’attacco idea Pinamonti (Inter, c’è il Genoa). Si prova a chiudere per Rosi (Genoa). Il Genoa continua a trattare Tonelli (Napoli) e aspetta novità per Younes (ex Ajax), si riapre la pista Lisandro Lopez (Benfica). Per l’attacco sprint per Cerri (Juve, affare da 15 milioni).

Il Bologna definisce lo scambio alla pari Di Francesco-Falcinelli col Sassuolo (valutati 10 milioni), si pensa a Felicioli (Verona, Falletti può finire in Veneto).