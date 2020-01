E' stata accertata l'identità del tifoso che, durante Hellas Verona-Brescia dello scorso 3 novembre, nel corso di un'azione di Mario Balotelli iniziò a intonare dagli spalti cori razzisti diretti all'attaccante. L'uomo è un agrigentino di 38 anni, nei confronti del quale il Questore di Verona, Ivana Petricca ha disposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, a conclusione delle indagini avviate dalla Polizia. Utili all'individuazione del responsabile sono state le estrapolazioni dei filmati delle telecamere e l'acquisizione delle testimonianze raccolte dagli agenti. Per questi motivi l'agrigentino non potrà accedere per i prossimi 5 anni agli impianti sportivi sia sul territorio nazionale che su quelli dell'Unione Europea.