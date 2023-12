Dopo i cori di stampo razzista rivolti ad Antoine Makoumbou, in occasione di Verona-Cagliari, il giudice sportivo ha deciso la chiusura della curva gialloblu per due giornate di campionato. "Il Giudice Sportivo [...] - si legge nel comunicato - delibera di sanzionare la Soc. Hellas Verona con l’obbligo di disputare due gare con il settore denominato “Curva Sud Inferiore” privo di spettatori, e di revocare la sospensione della pena comminata con C.U. n. 246 del 13 giugno 2023 così come previsto dall’art. 28 comma 7 CGS".