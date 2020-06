Il Verona affronta il Cagliari nella seconda sfida del sabato di Serie A. A dirigere la gara Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, coadiuvato da Sergio Ranghetti e Marco Bresmes. Quarto uomo Simone Sozza, mentre al Var ci sono Aureliano e Meli. Calciomercato.com vi offre la diretta testuale della moviola.



35' Intervento in scivolata di Fabio Borini, che prende prima il pallone e poi la gamba di Ionita. Richiamato al Var, il direttore di gara, dopo un’attenta visione, decide di espellere l’attaccante del Verona, che con la gamba alta, dopo aver allontanato la sfera, coi tacchetti va sul polpaccio dell’avversario. Rosso diretto.



34' Primi ammoniti del match: Badu per il Verona e Nandez per il Cagliari.