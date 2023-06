In casa Hellas Verona si parla anche dei rinnovi di contratto. La volontà del club è quella di trovare un nuovo accordo con Darko Lazovic, attualmente in scadenza nel 2024. Secondo quanto riportato da L'Arena, il club vuole prolungare fino al 2026, la palla adesso passa al giocatore, reduce dal gol con la sua Serbia nella sfida con la Bulgaria valida per le qualificazioni ai prossimi campionati europei.