L'esterno del Verona Darko Lazovic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo nello spareggio contro lo Spezia:



"Ci tenevamo tanto a questa partita. Sappiamo tutti come abbiamo sofferto quest'anno, anche quest'anno ci siamo riusciti".



ATTEGGIAMENTO - "Oggi avevamo l'atteggiamento giusto, l'abbiamo preparata bene. Sapevamo che era l'ultima spiaggia. Siamo contenti di averla potuta giocare perchè gli altri anni saremmo già stati retrocessi. L'abbiamo giocata bene e alla fine abbiamo meritato di vincere".



FARAONI - "Non ci ha pensato tanto. E' giusto che Montipò sia uscito come un eroe. E' tutto merito suo. Non era facile con l'uomo in meno ma l'abbiamo sofferta".



FESTA - "E' importante che abbiamo finito nel migliore dei modi. Ora ci pensiamo a festeggiare".



FUTURO - "Ho un altro anno di contratto poi parlerò con la società e vediamo cosa succederà il prossimo anno".