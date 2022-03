L'attaccante del Verona Gianluca Caprari, parlando a Verona Channel, ha chiarito definitivamente quale sia l'ordine nella gerarchia sui calci di rigore per i gialloblu:



“La gerarchia per i rigori e una discussione con Simeone? Sul rigore non c’è stata nessuna trattativa o problema. Il primo rigorista è Barak, poi io e quindi Simeone. Ma chi vuole tirare tira, senza problemi”