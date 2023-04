Intervenuto in conferenza stampa al posto del suo tecnico Marco Zaffaroni, Federico Ceccherini, difensore dell'Hellas Verona, ha parlato della vittoria con il Sassuolo: "È una vittoria che vale tantissimo. Tre punti ottenuti in questo modo significano che la squadra ci crede. Ora abbiamo bisogno di tutti per arrivare in fondo. Il Sassuolo meritava di più, non abbiamo giocato bene".