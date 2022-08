Il Verona cerca rinforzi in difesa sul mercato. Nel mirino c'è il brasiliano Natan, già seguito dalla Roma: il Bragantino chiede 10 milioni di euro, una cifra fuori dalla portata del club veneto. La possibilità di chiudere con la formula del prestito tiene aperta la porta all'Hellas, che valuta anche il profilo di Flavius Daniliuc, austriaco del Nizza, sul quale c'è anche il Bologna. Sotto la lente c'è poi Kiki Kouyatè, maliano del Metz che piace pure alla Salernitana: valutazione che va dai 5 ai 6 milioni per il suo cartellino. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Verona non ha lasciato la via che conduce a Daniele Rugani della Juventus, per cui la concorrenza rimane folta: ci sono la Sampdoria (in vantaggio), l’Empoli e il Galatasaray.