Il Monza non si ferma più e piazza un altro colpo per la difesa: come riferito da Sky Sport, nella notte Galliani ha raggiunto nella notte l'accordo con l'Arsenal per Pablo Marì, il difensore arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. L'ex Udinese è atteso in giornata per svolgere le visite mediche di rito.