Nome nuovo per la difesa dell'Hellas Verona. Il club veneto ha chiesto l'argentino Foyth al Tottenham in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. La pista alternativa porta a Magnani, in prestito al Brescia ma di proprietà del Sassuolo. Intanto ha rinnovato il contratto fino al 2022 il giovane centrale Udogie. Poi si aspetta l'arrivo del terzino sinistro Dimarco in prestito dall'Inter, che contende Kumbulla al Napoli.