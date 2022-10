Un'altra sconfitta per il Verona di Gabriele Cioffi: l'Udinese ha battuto gli scaligeri per 1-2, e la posizione dell'allenatore toscano è diventata traballante. Dal Veneto, inoltre, segnalano la presenza in tribuna dell'allenatore ex Fiorentina e Nazionale polacca Paulo Sousa, tra le opzioni in caso di esonero di Cioffi.