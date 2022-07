L'allenatore del Verona Gabriele Cioffi ha parlato così dopo la sconfitta in rimonta in amichevole contro l'Hoffenheim:



"Sono contento della prestazione della squadra durante la gara di questo pomeriggio. Abbiamo giocato quattro tempi da 30 minuti e dal punto di vista fisico questo non era affatto un test semplice. Sono soddisfatto dell'atteggiamento dei ragazzi che non si sono risparmiati e hanno dato il massimo. La sfida di oggi è stata importante perché ci ha permesso di provare diversi schemi e moduli: senza due giocatori come Cancellieri e Caprari dovremo proseguire con un modulo diverso, che possa far risaltare le caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione e sia funzionale alla squadra. In ogni caso, sono fiducioso che la società interverrà in maniera positiva sul mercato in modo tale da supportare lo 'zoccolo duro' di questa squadra, rappresentato dai senatori di questa rosa che hanno accolto in maniera positiva i nuovi arrivati".