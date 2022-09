Il tecnico del Veronaha presentato, in conferenza stampa, la sfida di campionato contro la: "impressionato dalla loro prestazione in Europa? Grandissimo onore a loro, ma ho visto untotalmente disconnesso.Serve coraggio, per fare risultato a Roma serve il 110%: l’ambiente sarà caldo per tanti motivi, ma noi siamo pronti alla battaglia e ce l’andiamo a giocare"."Bello ritrovare tutti, per il piacere di allenare e perché ho visto i ragazzi felici di essere allenati. È stata una settimana di energia positiva, abbiamo avuto l'opportunità di ritoccare tanti aspetti da migliorare e di mantenere quelli positivi che si sono già visti"."Difficoltà? Sì. Oggi abbiamo recuperato anchee Piccoli, ci saranno tutti. È un bene poter scegliere: la competizione fa bene a loro e fa bene a me nel prendere le decisioni. Qualsiasi scelta io faccia casco in piedi"."Può fare il braccetto di sinistra? Sì, quando ho condiviso la scelta di Doig col direttore uno dei motivi era proprio la sua possibile duttilità in quel ruolo. Oggi però è prematuro, gli va lasciata lo spazio che sta avendo sulla fascia. Dietro ci sono letture diverse, bisogna pensare un po' di più. Ma in futuro, perché no"."Dobbiamo migliorare molto, con la consapevolezza che quanto fatto nelle ultime due-tre settimane è stato tantissimo. In grande serenità, andiamo a ritoccare quella che può essere la fase offensiva nei piazzati, lo sviluppo di gioco, senza perdere la nostra identità, che dev'essere l'aggressività"."Credo in Kevin come credo nella mia squadra. Ogni giocatore ha un tempo, ovviamente a scadenza, per dimostrare il suo valore. Se guardo al Kevin che è venuto a Verona ritrovo tante attenuanti, perché la squadra faceva un gioco che non era il suo. Ora vedo che arriva davanti alla porta, e per un attaccante il giudizio è quello. Può essere più preciso, ma sono convinto che il gol arriverà"."Serve coraggio. Per fare risultato a Roma serve il 110%: l'ambiente sarà caldo per tanti motivi, ma noi siamo pronti alla battaglia e ce l'andiamo a giocare"."Non mi ha sorpreso.è un giocatore di calcio completo, lo puoi mettere in tutti i ruoli. La prestazione positiva e l'interpretazione del ruolo non sono state una sorpresa, è chiaro che deve ancora dimostrare e tenersi stretto il ruolo, perché dietro c'è una concorrenza incalzante".I nuovi hanno portato competitività e freschezza, che è un aspetto del quale questa squadra aveva bisogno. I senatori son stati spremuti in questi anni, ricaricarsi e trovare le energie non è facile"."Il suo ingresso è stato decisivo, in termini di letture, spessore e carisma. Ad ora sta tenendo bene le redini del centrocampo, vediamo se lo farà anche con la Lazio"."Mi fa piacere che mi consideriate un suo collega: lui ha quarant'anni di calcio alle spalle, io ho cominciato ieri. Definirlo maestro di calcio credo sia la cosa giusta: si è formato da solo, e quando ha vinto l'ha fatto perché ha insistito sulle sue idee. Troveremo una Lazio che gioca a memoria, che probabilmente sarà un po' stanca per la coppa, ma sarà anche carica per il risultato ottenuto e per la voglia di venir fuori da un inizio di campionato un po' a singhiozzi. Loro saranno pronti, lo saremo anche noi"."A Empoli come abbiamo giocato? E qual è stato il risultato? Non si parla di età, ma di atteggiamento, di volontà, di come li vedo in settimana. Sta a loro essere scelti, e io son pagato per scegliere"."Se lo deve guadagnare lui. Giocare venti minuti o mezz'ora ad alto livello è importante, è un segnale che sei presente. Ilic e Veloso a oggi hanno fatto bene e si conquisteranno la riconferma, poi domattinaimpressiona e gioca lui. Non è un'attenuante che do, ma non è facile, dopo le settimane che abbiamo vissuto. C'è spazio per tutti: più siamo, meglio è".