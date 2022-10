L'allenatore dell'Hellas Verona Gabriele Cioffi ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domenica contro la Salernitana: "Da quando ho firmato per il Verona ogni partita è determinante. Lo è ogni allenamento, a me onestamente non cambia nulla. C’erano altri allenatori allo stadio lunedì? Può darsi fossero lì per vedere la partita e farsi vedere, ci sta perché sono allenatori di livello. Faccio una richiesta: parliamo di calcio. Credo di rispondere già, dicendo così. Lavoro con serenità con una squadra che ha entusiasmo".



Sulla formazione: "L’ottima notizia è che finalmente si recupera Faraoni, che porta molto alla squadra. Sono felice di riaverlo. Non è comunque in condizione di partire dall’inizio. Cortinovis? Può essere un’opzione. Ha sofferto tanto e quando non giochi soffri. Ma ho la grande fortuna di allenare un gruppo sano: all’inizio le mie sono state scelte in continua evoluzione, credo che la sosta ci sia servita moltissimo per trovare una quadra. Piccoli? Roberto è un giocatore di grande talento, che va recuperato, perché ha un motore da top club. Va recuperato, ma credo molto in lui".