L'allenatore dell'Hellas Verona Gabriele Cioffi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina: "Abbiamo recuperato oggi Ceccherini, così come Piccoli, che si è allenato per tutta la settimana. Esce invece Faraoni: l'ho forzato, e si è forzato lui, ma deve fermarsi perché così non si può andare avanti. Niente di grave, ma ha bisogno di tempo".



Le assenze di Gunter legate al contratto? "Il contratto non c'entra. È una scelta legata al momento: sta a loro dimostrare che le mie scelte sono state sbagliate, fino a quando non si trova il famoso equilibrio che poi andrà rotto". Su Tameze: "Fino ad oggi non ha giocato perché lo reputavo indietro rispetto alle scelte che ho fatto, per diversi motivi. Mi è piaciuto come è entrato: sto rivedendo il vero Tameze, così come sto rivedendo Ilic. Non è l'llic dell'anno scorso, ma sta mettendo grande impegno".



Sulle polemiche arbitrali: "Da allenatore del Verona mi tiro fuori da ogni polemica, è uno spreco di energie che non ha senso, e la società mi appoggia in questo. La Fiorentina si è lamentata di qualche episodio, noi per l'intervento su Kallon. L'approccio che dobbiamo avere è quello di non abbaiare, ma rispettare un ruolo difficilissimo come quello dell'arbitro. Sono sicuro che ci sarà un arbitraggio equo, starà a noi portare a casa i punti".