Marco, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sullo Spezia valsa la permanenza in Serie A:"È la grande forza che ha avuto questo gruppo, ci sono stati momenti in cui non ci credeva più nessuno e invece questo gruppo ci ha sempre creduto. Le facce dei ragazzi, di tutti, erano sempre puntate sul fatto che potessimo farcela. Hanno avuto grande forza d'animo, forza di avere pazienza, costanza, perseveranza, non hanno mollato mai. Queste cose ci hanno portato a fare questa grande rimonta"."L'unica cosa che posso dire è che per qualche giorno c'è bisogno di staccare. Sono stati mesi difficili, di grande tensione, in cui non si poteva mai sbagliare. Ci sarà un po' di riposo, poi vedremo".- "Ho sempre pensato che con voglia, carattere, il non scoraggiarsi e con equilibrio si possono raggiungere grandi risultati. Questa esperienza mi dice che le condizioni che avevo ora si sono fortificate"."No, però ho avuto l'impressione che la squadra fosse in partita, che avesse interpretato benissimo quanto preparato. Ha avuto coraggio di affrontare questa gara, abbiamo preso lo Spezia alto, gli abbiamo impedito di giocare accettando duelli dietro con giocatori come Nzola, che negli spazi può essere importantissimo. Possiamo contare su difensori che reggono su questi livelli, Hien è stato eccezionale, Montipò è stato protagonista quando siamo rimasti in 10. Ha fatto una grande prestazione, tutti hanno fatto bene. Nel finale, quando c'era da soffrire abbiamo sofferto e abbiamo interpretato bene la gara".