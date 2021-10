Nel prepartita di Hellas Verona-Lazio ai microfoni di Dazn è intervenuto il ds degli scaligeri Tony D'Amico. Ecco come si è espresso: "Rispetto al passato riusciamo ad avere più alternative e andiamo con più facilità al gol, ma dobbiamo lavorare di più per segnare più degli avversari. Sicuramente la rosa non è omogenea nella condizione fisica in questo momento, però in ogni gara ci sono episodi che in alcuni casi non ci hanno dato la possibilità di vincere. Abbiamo tutta la voglia di trovare continuità".