Tony D'Amico, direttore sportivo dell'Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d'inizio del match con la Juventus. Queste le sue parole: "Tudor ha dato continuità al lavoro di Juric, poi ovviamente ha sue idee che sviluppa soprattutto nella fase offensiva e al momento siamo contenti della scelta fatta. E' una persona di gran carattere, tranquilla, che ha belle idee e ci troviamo molto bene. Sappiamo che il nostro sarà un campionato di sofferenza, sarà dura per la lotta salvezza, per cui la strada è molto lunga. I ragazzi hanno uno spirito fantastico, si tratta di un gruppo di gran carattere e, come è stato già negli ultimi anni, siamo convinti sarà la nostra forza".