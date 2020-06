Samuel Di Carmine, attaccante del Verona, autore di due gol nella sfida contro il Cagliari, parla a Dazn nell’intervallo della sfida: “Siamo partiti bene, messi bene in campo. Poi siamo rimasti in 10 per un'espulsione che dal campo non sembrava e la partita è un po' cambiata. In più c'è il caldo e si sente dopo tanto che si è stati fermi. L'urlo di Juric sul secondo gol? Non ci ho fatto caso, ho pensato solo a tirare e fare gol”.