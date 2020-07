Samuel Di Carmine, attaccante del Verona, autore di una doppietta alla Spal, parla del suo futuro a Sky Sport: "Se resto? Vedremo. Io ho un contratto qui a Verona, ma ne discuteremo a fine stagione. Pazzini? Era importante per lui giocare, e magari segnare, perché ci teneva a fare il duecentesimo gol. Sono contento per lui, ha avuto una carriera bellissima. Dico sempre che per noi è un esempio, quindi oggi è la sua festa".