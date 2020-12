Federico Dimarco, laterale mancino del Verona, parla a L'Arena, dicendo la sua sull'Inter, club in cui è cresciuto e che ne detiene ancora il cartellino: "Una grande famiglia. Il mio viaggio da bambino, il percorso verso un sogno, l'esordio in Serie A. Mi hanno dato tutto. E ogni volta che sono sceso in campo con addosso quella maglia ho cercato di ripagarli. Spero vincano lo scudetto. La Nazionale? Resta un sogno. Cosa posso dire di Mancini: mi ha regalato una grande emozione. Ero un ragazzino, non posso dimenticare".