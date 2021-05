Federico Dimarco ha voluto ringraziare i tifosi del Verona e il club attraverso i propri profili social per la stagione appena conclusasi in gialloblù. Tornerà infatti all'Inter al termine del prestito.



GRAZIE VERONA - "È stato un anno lungo, pieno di difficoltà ma anche di grandi soddisfazioni - ha scritto il giocatore su Instagram - Abbiamo raggiunto un grande traguardo, il decimo posto in classifica, che deve solo renderci orgogliosi del grande lavoro fatto! Personalmente ho vissuto una stagione fantastica piena di emozioni e ci tengo a ringraziare tutti, dallo staff ai magazzinieri e a coloro che hanno avuto fiducia in me. Un grazie speciale ai nostri tifosi che anche in questo anno difficile senza pubblico ci hanno fatto sentire il loro sostegno. GRAZIE VERONA !"