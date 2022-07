, nuovo attaccante del Verona, ha parlato in conferenza stampa dopo l'arrivo in Veneto dalla Salernitana:"Il mio contratto con la Salernitana era finito, quando il direttore l'ha saputo si è subito messo in moto e abbiamo risolto la questione contrattuale velocemente"."Sì, ci siamo detti due battute simpatiche su quella partita. Mi ha detto che ci è andata bene. L'Udinese ha fatto la sua partita, noi eravamo in difficoltà psicologica. Ma quello che contava era raggiungere l'obiettivo, e l'abbiamo fatto".VERONA - "Son sicuro di approdare in una società organizzata, formata da professionisti in campo e fuori. L'impressione è stata subito positiva: mi aspetto di dare una mano affinché le cose vadano positivamente"."L'esperienza sicuramente aiuta. La mole fisica per certi versi ti aiuta e per altri ti penalizza. Facevo più fatica all'inizio, poi giocando tante partite si migliora. Gli allenamenti sono per me una sfida quotidiana, cercherò di migliorare anche in futuro. Mi considero una punta centrale, molto fisica, che lavora per i compagni di reparto e anche per i centrocampisti. Posso dare una mano sulle palle inattive, e provo a essere un punto di riferimento quando la squadra è in difficoltà"."Ho giocato più o meno contro tutti. Veloso dal punto di vista umano e tecnico ha grandi doti, ha un piede fantastico e penso possa essere di grande aiuto a tutta la squadra, in campo e fuori. Abbiamo subito instaurato un bel rapporto"."L'obiettivo è inserirmi il più velocemente possibile dentro la squadra e assimilare tutti i concetti del mister. E poi dare un contributo affinché si migliori la stagione precedente"."Lo spazio uno se lo ritaglia in allenamento, e il mister fa le sue scelte. Io ho caratteristiche precise, se il mister riterrà opportuno che io parta dall'inizio o subentri per me non c'è alcun problema. L'importante per me è riuscire a dare il mio contributo"."Le gambe risultano pesanti: ora c'è da faticare e soffrire, poi godremo dei frutti di questo lavoro a inizio stagione. La mia stazza mi penalizzerà all'inizio, ma io non mi tirerò di certo indietro".