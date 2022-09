Josh Doig, esterno del Verona, ha parlato a Dazn dopo il gol che ha deciso la sfida contro la Sampdoria:



"Sono molto emozionato, c'erano anche i miei genitori in tribuna ed era anche il compleanno di mio padre. Bellissimo segnare in Serie A, sono felicissimo. Stasera andremo a cena e visiteremo un po' questa bellissima città. Se vado a visitare l'Arena? Credo, ma a dire il vero non ricordo quali sono i miei piani per domani".