Emmanuel Badu, nuovo acquisto del Verona, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione: "Sono molto felice di essere arrivato al Verona. Prima di tutto vorrei ringraziare la famiglia Pozzo, mi hanno preso bambino in Africa e reso uomo, ma ora era il momento di cambiare e ora sono contento di essere qui".



SULL'INFORTUNIO - "Ora sto molto bene fisicamente, devo solo lavorare e aiutare la squadra, già nel finale dello scorso campionato ho giocato diverse partite quindi è tutto alle spalle. Sono pronto a tutto, pur di aiutare la squadra: metto a disposizione la mia esperienza di tanti anni in Serie A per raggiungere l'obiettivo della salvezza".



SU JURIC - "Allenatore bravo e carico di motivazioni, ci ho parlato e abbiamo lo stesso obiettivo, mi piace molto come lavora".



SUL RUOLO - "Mi adatterò a quello che mi chiederà il mister, possono giocare sia in un centrocampo a 3 che in uno a 4".



SUL VERONA - "La squadra è giovane, ma ci sono anche elementi di esperienza come Pazzini, Marrone e Faraoni: penso che abbiamo tutto per fare bene anche in Serie A. Il gruppo sta bene insieme, sia in campo che fuori, e anche la società è forte".



SUI TIFOSI - "Tutti i calciatori con cui ho parlato che sono stati qui in passato mi hanno parlato benissimo della piazza, di quello che sa dare e di come sta vicino alla squadra".