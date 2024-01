Verona-Empoli: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Verona-Empoli (sabato 13 gennaio 2024 con calcio d'inizio alle ore 18.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la ventesima giornata di campionato in Serie A, la prima nel girone di ritorno. I padroni di casa si presentano a questo scontro diretto per la salvezza al terzultimo posto in classifica con 14 punti, uno in più dei toscani, penultimi a quota 13.



LE ULTIME - Baroni deve fare a meno di Dawidowicz e Saponara oltre allo squalificato Lazovic, espulso per proteste contro l'Inter a San Siro. Dall'altra parte Andreazzoli non può contare su Bastoni, Ebuehi, Kovalenko e Pezzella.



LE PROBABILI FORMAZIONI



VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Doig; Folorunsho, Duda, Suslov; Ngonge, Djuric, Mboula. All. Baroni.



EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. Andreazzoli.