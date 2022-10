Davide Faraoni, esterno dell'Hellas Verona, ha parlato a Dazn prima della partita con il Milan: "Come sta la squadra dopo il cambio di allenatore? Siamo sempre stati positivi, dispiace per questi cambiamenti. Dobbiamo pensare solamente al campo e basta. Cosa è andato perduto del Verona che faceva risultati? Ci sono anche delle annate… Quest’annata è andata così per tanti motivi, dobbiamo ritrovare lo spirito Hellas che tanto ci ha fatto fare bene in passato".