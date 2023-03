Davide Faraoni, esterno del Verona, parla ai microfoni di Sky poco prima del match contro la Sampdoria: "Anche non volendo guardiamo gli altri, ma dobbiamo pensare a noi e a fare le cose giuste. Stankovic? Ho avuto l'onore di giocare con lui, ho bellissimi ricordi e grandissimo rispetto per lui. Osservavo i più esperti e mi hanno insegnato tanto".



Faraoni e Stankovic hanno giocato insieme nella stagione 2011-12, con la maglia dell'Inter. Per Faraoni, 18 presenze e un gol, per Stankovic, 25 partite e nessun gol.