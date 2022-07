L'esterno destro del Verona Marco Faraoni ha presentato la stagione dei gialloblù in un'intervista a L'Arena: 'Non ho le carte per parlare di qualcosa di più oltre alla salvezza. Ogni anno ci sono cambiamenti e si riazzera tutto, ma l'importante è che rimanga la spina dorsale. Penso a me, a Veloso e Lazovic; loro sono l'equilibrio della squadra. Poi la società punta sui giovani, li fa crescere e li vende, il club ha questa mentalità e va rispettata. Di Maria? L'ho sempre visto in tv ammirando le sue qualità, ma chi mi fa impazzire è Dybala; spero rimanga in Serie A".