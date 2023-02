Verona-Fiorentina (lunedì 27 febbraio con inizio alle ore 18.30 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 24esima giornata di campionato in Serie A, la quinta nel girone di ritorno.



LE ULTIME - I padroni di casa devono fare a meno degli indisponibili Veloso, Hrustic, Sulemana, Henry e Djuric. Reduce dalla qualificazione agli ottavi di finale in Conference League, i viola possono contare su tutta la rosa al completo.



PROBABILI FORMAZIONI



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Maignan, Hien, Coppola; Depaoli, Tameze, Duda, Doig; Lazovic, Ngonge; Gaich. All. Zaffaroni.



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Jovic, Saponara. All. Italiano.