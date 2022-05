Gianluca Caprari è una delle stelle del sorprendente Verona di quest'anno: il tridente con Simeone e Barak sta funzionando alla grande e la squadra di Tudor vola verso numeri storici a fine stagione. Il fantasista romano, autore di 12 reti e 7 assist stagionali, ha un contratto fino al giugno del 2026 ma è già in odore di rinnovo.



SAVE THE DATE - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Caprari discuterà un nuovo accordo col Verona nella mattinata di venerdì, chiedendo verosimilmente un aumento sui circa 900mila euro percepiti all'anno in conseguenza delle ottime prestazioni offerte.