Verona, Folorunsho squalificato: quale partita salta e chi gioca al suo posto

40 minuti fa



Michael Folorunsho non sarà disponibile per il prossimo impegno del Verona in campionato: il centrocampista recentemente convocato da Spalletti in Nazionale è stato ammonito nel secondo tempo della gara casalinga contro la Fiorentina nella 35esima giornata di campionato, e dunque sarà costretto a saltare la prossima partita, sempre in casa contro il Torino.



CHI GIOCA AL SUO POSTO - Baroni ha diverse opzioni per sostituirlo: dall'inserimento di Dani Silva avanzando Duda sulla trequarti, a Suslov nello stesso ruolo. Folorunsho è un po' un jolly della mediana, quindi anche la sua sostituzione apre a più opzioni.