Il Verona perde per infortunio Matteo Pessina. Il centrocampista ha infatti lasciato il campo in barella dopo un duro contrasto con il difensore del Genoa, Romero.



Lo scontro è stato duro, ma la sensazione è che il ginocchio sinistro gli si sia girato nel momento della torsione tanto che i sanitari, dopo aver eseguito il test del cassetto per valutare la stabilità del ginocchio, hanno chiesto l'intervento della barella.



Le prime diagnosi all'intervallo confermano una grave distorsione e nei prossimi giorni gli esami confermeranno o meno la lesione ai legamenti. Un forte in bocca al lupo per lui che poteva essere uno dei protagonisti del prossimo mercato dato che Milan, Atalanta, Napoli e Roma erano sulle sue tracce.