Marco Zaffaroni ha convocato 24 calciatori per Roma-Hellas Verona, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A, in programma domenica 19 febbraio, alle ore 20.45, all'Olimpico. Fuori Veloso, Henry, Hrustic, Djuric, Sulemana. Ecco l'elenco completo.



I CONVOCATI

1 Montipò

2 Zeefuik

3 Doig

5 Faraoni

6 Hien

7 Verdi

8 Lazovic

11 Lasagna

17 Ceccherini

22 Berardi

23 Magnani

24 Terracciano

25 Braaf

26 Ngonge

27 Dawidowicz

28 Abildgaard

29 Depaoli

30 Kallon

32 Cabal

33 Duda

34 Perilli

38 Gaich

42 Coppola

61 Tameze