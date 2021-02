L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato i precedenti di Juric contro la Juventus, impegnata stasera proprio contro il Verona: “Evidentemente il tecnico croato conosce la ricetta per raggiungere l’eccellenza, visto che per due volte nella sua carriera ha fermato la corazzata bianconera: quando guidava il Genoa, nella stagione 2016-17 (3-1 a Marassi contro la squadra di Allegri che arrivò in finale di Champions League) e l’anno scorso col Verona (2-1 al Bentegodi con Sarri in panchina)”.